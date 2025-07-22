Cược First Blood LOL – Mẹo Thắng Từ Phút Đầu Tại 8xbet

Cược First Blood LOL là hình thức cá cược không thể thiếu đối với fan cuồng của Liên Minh Huyền Thoại. Mạng đầu tiên của trận đấu chính là chìa khóa để mở ra chiến thắng và bạn có thể lợi dụng điều này để đặt cược. Liệu bạn sẽ đoán đúng đội giành First Blood và nhận tiền thưởng? Hãy cùng x8bet tìm hiểu các chiến lược để làm chủ kèo cược LOL thú vị này nhé.

Cược First Blood LOL là gì?

Cá cược First Blood trong Liên Minh Huyền Thoại (LoL) là hình thức cá cược mà người chơi đặt cược vào đội nào sẽ giành được mạng đầu (First Blood) trong một trận đấu. Đây là pha hạ gục tướng đầu tiên trong trận đấu, thường diễn ra trong giai đoạn đầu (5 phút đầu trận). Vì vậy kèo này cũng thường được xếp trong danh mục các kèo esports siêu tốc tại 8xbet.

Người đặt cược phải dự đoán chính xác đội giành mạng đầu để chiến thắng. Cá cược First Blood có thể được thực hiện thông qua các nhà cái có sảnh esports chất lượng như 8xbet. Điểm đặc biệt của cược First Blood LOL là nó không yêu cầu bạn phải theo dõi toàn bộ trận đấu mà chỉ cần quan tâm chính xác đội nào có được mạng đầu tiên.

Điểm danh các loại hình cá cược First Blood LOL hấp dẫn

Sự kiện First Blood được biến thể với nhiều kèo cược trong Liên Minh Huyền Thoại 2025. Mỗi loại lại yêu cầu thành viên phải có chiến lược riêng biệt để sinh lời hiệu quả.

Dự đoán team đạt được

Đây là hình thức cược LOL phổ biến nhất với nhiệm vụ dự đoán vào đội nào sẽ đạt được First Blood trong trận. Nếu đội bạn cược thắng mạng đầu thì bạn sẽ được nhà cái chi thưởng ngay. Tỷ lệ cược cụ thể phụ thuộc vào sức mạnh 2 đội và phong độ thi đấu của từng tuyển.

Người chơi đạt First Blood

Ngoài việc cá cược đội đạt được First Blood, bạn có thể đặt cược vào tuyển thủ cụ thể sẽ có mạng đầu tiên. Đây là hình thức đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về từng cá nhân trong đội, bởi vì không phải tướng nào cũng có khả năng thực hiện First Blood. Người chơi cần phải đánh giá kỹ lưỡng về phong độ và kỹ năng cá nhân của từng VĐV để đưa ra quyết định đúng đắn.

Thời gian đoạt mạng đầu

Cược First Blood LOL liên quan đến thời gian cũng là một dạng cá cược thú vị. Người chơi sẽ đoán thời điểm mà sự kiện sẽ xảy ra, ví dụ như trong vòng 3 phút đầu, 5 phút đầu hoặc sau phút thứ 10. Dạng chơi này yêu cầu bạn hiểu rõ cách thức và tốc độ diễn ra, đồng thời theo dõi chiến thuật của các đội trong những phút đầu trận.

Kèo không có First Blood

Đây là một dạng cá cược đối ngược, cho phép bạn đoán rằng không có First Blood trong một trận đấu. Điều này có thể xảy ra trong các trận đấu kéo dài khi các đội lựa chọn chơi an toàn và không thực hiện những pha giao tranh quyết liệt ngay từ đầu. Loại hình này xác suất hiếm nên tỷ lệ thưởng cực kỳ cao.

Các yếu tố ảnh hưởng đến kèo cược First Blood LOL

Để có thể dự đoán chính xác đội giành First Blood và tối ưu hóa khả năng chiến thắng khi cá cược, bạn cần phải hiểu rõ các yếu tố sau đây.

Phong độ của team

Một đội tuyển mạnh mẽ, có nhiều thành viên chơi tốt và chiến thuật rõ ràng sẽ có lợi thế trong việc áp đảo đối phương từ những phút đầu. Nếu một đội đang có phong độ cực kỳ cao, khả năng họ giành được First Blood sẽ lớn hơn.

Chiến thuật đầu trận

Cách các đội tuyển tiếp cận trận đấu trong giai đoạn đầu cũng rất quan trọng. Nếu một đội có chiến thuật mạnh mẽ trong việc gank (tấn công bất ngờ từ rừng) hoặc nếu đội đó có người đi rừng giỏi trong việc điều phối pha tấn công, họ sẽ dễ dàng thắng cược First Blood LOL. Các đội chơi có xu hướng tập trung vào việc kiểm soát các đường và khai thác sai lầm của đối thủ sẽ có lợi thế.

Kỹ năng cá nhân của VĐV

Kỹ năng của các tuyển thủ, đặc biệt là ở những vị trí như mid lane và top lane, có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng giành được First Blood. Các tuyển thủ có kỹ năng cá nhân cao, có khả năng gây sát thương lớn và kiểm soát tốt tầm nhìn sẽ dễ dàng tạo ra cơ hội.

Các tướng và meta

Một số tướng có khả năng gây sát thương mạnh mẽ ngay từ đầu, trong khi những tướng khác cần thời gian để phát triển. Meta game cũng đóng vai trò quan trọng, khi các chiến thuật và tướng mạnh nhất thay đổi theo thời gian. Các trận đấu có tướng mạnh, có khả năng snowball (lăn cầu tuyết) sớm sẽ dễ dàng thắng cược First Blood LOL.

Tầm nhìn và gank từ rừng

Rừng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự bất ngờ và áp đảo đối thủ, đặc biệt trong các pha giao tranh đầu trận. Nếu người đi rừng có thể đưa ra những pha gank bất ngờ, họ sẽ giúp đội giành được mạng đầu.

Lời kết

Cược First Blood LOL vừa là sự hứng thú vừa là chiến thuật đầy thử thách. Một chút may mắn và sự phân tích đúng đắn sẽ giúp bạn đạt được lợi nhuận lớn bất ngờ. Cùng thử vận may, tài dự đoán của mình để chinh phục kèo Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn này tại 8xbet nhé.